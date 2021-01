Siria: governo, la situazione dei carburanti migliorerà presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Siria ha affermato che la situazione dei derivati del petrolio nel Paese, dopo le carenze registrate negli ultimi giorni, migliorerà gradualmente nel prossimo periodo, grazie all’arrivo di nuove importazioni. Lo riferisce l'agenzia di stampa siriana "Sana". Durante la sua sessione settimanale l’esecutivo, presieduto dal premier Hussein Arnous, ha discusso della situazione del raccolto di frumento in tutte le province, e della campagna di riforestazione avviata in aree recentemente devastate da incendi. Per quanto riguarda il coronavirus, il governo ha riaffermato la necessità di garantire tutte le forniture agli ospedali e al personale sanitario per combattere l’epidemia, e ha approvato il piano del ministero della Salute per importare vaccini. (Res)