Iraq: manifestanti di Nassiriya denunciano escalation “irresponsabile”

- I manifestanti di piazza Al Haboubi, nel centro della città di Nassiriya, capoluogo del governatorato meridionale iracheno di Dhi Qar, hanno denunciato ieri un’escalation “irresponsabile” nelle proteste, nonostante la loro decisione di bloccare le dimostrazioni. In un comunicato dei manifestanti, ripreso dal portale iracheno "Shafaq", si legge che “non è un segreto per nessuno che le nostre dimostrazioni da tempo siano diventate settimanali, abbiano luogo cioè tutti i venerdì; per quanto riguarda l’escalation regionale a cui siamo giunti, è stata provocata dagli arresti arbitrari di manifestanti e attivisti innocenti”. “Purtroppo”, prosegue la nota, “oggi si è verificata un’escalation irresponsabile, priva di alcun fondamento, e deve fermarsi”. “Nel caso in cui dovesse ripetersi, non ci rappresenterà e la rifiuteremo”, aggiunge il comunicato. (Res)