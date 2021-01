Iraq: premier curdo Barzani, Baghdad assicuri nostri diritti finanziari nel bilancio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, ha ribadito che la regione ha rispettato tutti i suoi obblighi costituzionali, e si augura che il governo federale di Baghdad assicuri i diritti finanziari di Erbil nella legge di bilancio 2021. Barzani lo ha affermato durante un incontro del Consiglio superiore economico della regione, durante il quale i ministri economici del governo curdo (Economia e finanze e Pianificazione) hanno presentato un rapporto sulla situazione finanziaria della regione. Il premier di Erbil, riferisce l'emittente curdo-irachena "Rudaw", ha sottolineato che “il governo della regione ha compiuto i massimi sforzi per regolare i ricavi e ridurre le spese non necessarie”, aggiungendo che “è necessario risolvere i problemi in sospeso con il governo federale”. (Res)