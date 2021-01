Iraq: trovata fossa comune nel governatorato di Salah al Din

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I notabili dei clan del distretto iracheno di Al Ishaqi hanno annunciato il ritrovamento a sud della città di Tikrit, nella provincia di Salah al Din, di una fossa comune contenente decine di cadaveri. Secondo quanto si legge in un comunicato rilasciato dal clan, “informiamo il governo iracheno, il parlamento, le autorità esecutive, il mondo arabo e globale, la Croce rossa e le organizzazioni internazionali e regionali che è avvenuto il ritrovamento di una fossa comune nel distretto di Al Ishaqi, a sud della città di Tikrit”. La fossa, prosegue la nota, “contiene decine di cadaveri di persone uccise nel periodo della liberazione delle nostre regioni dall’occupazione dell’organizzazione terroristica Daesh (acronimo arabo dello Stato islamico), nel 2014”. Secondo il comunicato, “le informazioni disponibili riguardo ai corpi scoperti nella fossa risalgono alle famiglie di persone fatte sparire a forza dalle milizie di Stato”, responsabili il 25 maggio 2015 di un’incursione nel villaggio di Al Khater. Nella nota, i clan lamentano la scomparsa, durante il conflitto con l'Isis, di 25 mila persone in varie regioni del centro-nord del Paese, alcune delle quali non ufficialmente registrati dalle Nazioni Unite; gli scomparsi, prosegue il comunicato, sono spesso stati "sequestrati" dalle milizie "senza mandati di arresto dei giudici". (Res)