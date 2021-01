Iraq: arrestati cinque presunti terroristi in varie zone del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio antiterrorismo (Cts) dell’Iraq ha annunciato ieri l’arresto di cinque presunti terroristi in varie regioni del Paese. Secondo il portavoce del comandante in capo delle forze armate, Yahya Rasul, “il Cts ha svolto con successo una serie di operazioni, che hanno preso di mira reti delle bande dello Stato islamico in diverse regioni”. Le operazioni delle unità del Cts sono risultate nell’”arresto di tre terroristi, due dei quali nel distretto di Falluja, mentre il terzo era un obiettivo speciale nella capitale Baghdad”. “Gli eroi del Cts hanno anche eseguito due operazioni nel governatorato di Kirkuk, che hanno condotto all’arresto di due elementi di bande residue dello Stato islamico”. (Res)