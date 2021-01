Libano: gruppo parlamentare di Aoun, Hariri riprenda a lavorare quanto prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo parlamentare Libano forte, guidato dal Movimento patriottico libero del presidente libanese Michel Aoun e dell’ex ministro degli Esteri Gebran Bassil, ha fatto appello al premier designato del Libano, Saad Hariir, affinché “riprenda il suo lavoro il prima possibile”. Lo riferisce il portale libanese "Naharnet". “Il gruppo sta aspettando che il primo ministro incaricato contatti il presidente per formare un governo che rispetti gli standard”, si legge in un comunicato. Il nuovo governo, prosegue la nota, dovrà essere “riformista e produttivo, nei ministri e nel programma”. “Di conseguenza il gruppo fa appello al premier designato affinché riprenda a lavorare il prima possibile, lontano da qualunque influenza e in conformità alla decisione sovrana libanese, e all’assoluto bisogno di formare un governo di salvezza”. (Res)