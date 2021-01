Iraq: gruppi del movimento antigovernativo parteciperanno alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le divergenze e contraddizioni esistenti nel movimento di protesta antigovernativo dell’Iraq, nato lo scorso ottobre 2019 nella capitale Baghdad e nelle province centrali e meridionali del Paese, gruppi non piccoli di suoi esponenti intendono partecipare alle prossime elezioni legislative del Paese, attualmente previste per il prossimo 6 giugno. Ad oggi sono circa nove i gruppi di esponenti del movimento Tishrin (Ottobre) che hanno intrapreso passi operativi necessari al riguardo, fra cui la registrazione come entità politica o formazione elettorale nelle liste della Commissione elettorale generale. Secondo quanto ha dichiarato al quotidiano panarabo “Al Sharq al Awsat” il segretario generale del Collegamento delle proteste indipendenti, Ammar al Nuaimi, “non pochi gruppi di giovani di Tishrin hanno cominciato a credere nel lavoro politico (…), mentre altri escludono di poterlo realizzare a causa dell’egemonia di partiti e milizie”. (Res)