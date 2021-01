Giordania: Covid, al via oggi campagna vaccinazione, presto riapertura dell’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Giordania si avvia verso una ripartenza dell’attività didattica in presenza nelle scuole e nelle università, oltre alla riapertura di vari settori economici, mentre prende il via la campagna di vaccinazioni contro il Covid-19. Secondo l'agenzia di stampa giordana "Petra" il re giordano, Abdullah II, ha dato indicazione all’esecutivo di riaprire le scuole e i settori economici in maniera “studiata”, in modo da proteggere i cittadini e l’economia nazionale. Durante un incontro del Consiglio politico nazionale, il sovrano hashemita ha sottolineato la necessità che tutti si impegnino a garantire la sicurezza pubblica, per garantire un miglioramento della situazione epidemiologica. Le direttive reali giungono in concomitanza con l’arrivo da vari produttori dei primi lotti di vaccino contro il Covid-19, che comincerà a essere somministrato oggi, con precedenza ad anziani, personale sanitario e malati cronici. (Res)