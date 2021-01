Medio Oriente: Anp accoglie con favore vertice del Cairo su questione palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha accolto con favore l’incontro ministeriale quadrilaterale che ha avuto luogo lunedì 11 gennaio al Cairo, durante il quale i ministri di Germania, Francia, Giordania ed Egitto hanno discusso della questione palestinese. Il ministro degli Affari esteri e degli Espatriati dell’Anp, Riad al Maliki, ha detto all’emittente radio ufficiale che l’incontro è stato accolto con favore, aggiungendo che “siamo in contatto con il gruppo di Monaco, e il gruppo ha grande interesse a riempire il vuoto lasciato dal Quartetto internazionale, e a colmare l’assenza di un orizzonte politico per risolvere la questione palestinese sulla base delle legittime risoluzioni internazionali”. Al Maliki ha aggiunto che una prolungata assenza del Quartetto per il Medio Oriente (formato da Nazioni Unite, Usa, Unione europea e Russia), condurrà a gravi ripercussioni politiche su tutto il processo di pace. In un comunicato stampa rilasciato dopo l'incontro di lunedì, “I quattro Paesi hanno sottolineato il loro sostegno alla soluzione dei due Stati, garantendo la creazione di uno Stato palestinese indipendente e vitale, sulla base dei confini del 4 giugno 1967 e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che viva a fianco di uno Stato di Israele sicuro e riconosciuto”. (Res)