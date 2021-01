Libano: Banca mondiale approva prestito da 246 milioni di dollari per la sicurezza sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha approvato aiuti urgenti al Libano, per un valore di 246 milioni di dollari, per garantire l’accesso ai servizi sociali a circa 786 mila libanesi che vivono in condizioni di povertà, vittime delle crisi economiche e sanitarie in cui versa il Paese dei cedri. Il prestito, riferisce il ministero delle Finanze di Beirut, è stato approvato dal Consiglio direttivo della Banca mondiale con il sostegno della maggioranza degli Stati membri. Un preaccordo per il prestito, che fissava le condizioni per il suo ottenimento e utilizzo, era stato siglato a dicembre 2020 dal ministro uscente delle Finanze, Ghazi Wazni, e adesso l'intesa dovrà essere ratificata dal parlamento libanese. (Res)