Imprese: Fincantieri-Chantiers, rappresentanti locali chiedono ancora a Macron blocco cessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la seconda volta in due settimane i rappresentanti locali di Saint Nazaire si oppongono alla vendita di Chantiers de l'Atlantique (ex Stx) a Fincantieri chiedendo al presidente Emmanuel Macron di bloccare il progetto di cessione. Il governo francese ha concesso un mese supplementare al gruppo italiano per chiudere il dossier. "Ci teniamo a renderla partecipe della nostra incomprensione dinnanzi alla decisione che porta ad accordare un termine supplementare", si legge in un messaggio inviato a Macron dalla presidente della regione Paesi della Loira, Christelle Morancais, il presidente del dipartimento della Loira-Atlantica, Philippe Grosvalet, e il sindaco di Saint Nazaire, David Samzun. "Vogliamo chiederle un incontro per esporre le nostre preoccupazioni, condivise dai dipendenti, i sindacati e gli abitanti", si legge nel messaggio, ripreso dal quotidiano "Ouest France". "La ripresa di questa azienda emblematica è una sfida industriale, economica e strategica assolutamente importante. In collegamento con gli attori economici vogliamo contribuire all'emergenza di un'offerta di ripresa", affermano i rappresentanti locali. (Frp)