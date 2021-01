India: importazioni merci cinesi in calo del 20 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni di merci cinesi da parte dell'India sono calate di circa il 20 per cento nel corso del 2020, per effetto delle ricadute economiche della pandemia di coronavirus, e delle tensioni territoriali in atto tra India e Cina. E' quanto emerge dai dati ufficiali pubblicati dal ministero del Commercio e dell'industria indiano. Nei primi 10 mesi del 2020 le importazioni dalla Cina sono calate del 19,5 per cento, e i dati preliminari relativi al bimestre novembre-dicembre confermano la medesima tendenza. Si tratta del calo più significativo da due decenni a questa parte, un periodo durante il quale le importazioni indiane di merci cinesi sono aumentate di quaranta volte. La Cina è stata il primo partner commerciale dell'India nel 2019, ed ha rappresentato il 19 per cento delle importazioni complessive indiane, del valore di 480 miliardi di dollari. (Inn)