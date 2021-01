Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, mercoledì 13 gennaio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - riunione in videoconferenza delle Commissioni I e Smart City. Odg: Bilancio di Previsione finanziaria e documento unico di programmazione (dup) 2021-2023. Illustrazione dell'assessore Pironti per le materie di propria competenza.Ore 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni Pari Opportunità e I. Odg: Voto amministrativo per gli stranieri residenti provenienti da paesi dell'Unione EuropeaOre 13.30 - riunione in videoconferenza della II Commissione. Odg: Bilancio di Previsione finanziaria e documento unico di programmazione (dup) 2021-2023. Illustrazione dell'assessora Lapietra per le materie di propria competenza.Ore 16.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni V e Smart City. Odg: valorizzazione del patrimonio Unesco e residenze sabaude.REGIONEore 14:30, Videoconferenza, il garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano interviene al seminario "Casa famiglia protetta: una risposta necessaria", a cura dell'Ufficio del garante delle persone detenute della Regione Emilia Romagna. (Rpi)