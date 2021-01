Germania: Cdu, Bouffier appogia Laschet come prossimo presidente del partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua corsa alla presidenza dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, Armin Laschet, potrà contare sul sostegno del capo del governo dell'Assia, Volker Bouffier. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Bouffier si è “chiaramente espresso a favore di Laschet” come prossimo presidente della Cdu. Inoltre, il primo ministro dell'Assia si starebbe già muovendosi all'interno del partito per ottenerne l'elezione al congresso virtuale del 16 gennaio. Durante una videoconferenza con i 90 delegati con cui la Cdu dell'Assia parteciperà alla riunione, Bouffier ha affermato che Laschet “può guidare un governo e sa come tenere insieme una coalizione”. Il 16 gennaio prossimo, la Cdu terrà il congresso per eleggere il prossimo presidente con i suoi vice e per rinnovare la dirigenza. A causa della restrizioni in vigore in Germania per contenere la pandemia di coronavirus, la riunione si terrà in formato virtuale e il voto sarà per posta. Oltre a Laschet, alla guida della Cdu sono candidati Friedrich Merz, esponente della destra del partito, e Norbert Roettgen, presidente della commissione Affari esteri del Bundestag. Il vincitore succederà alla ministra della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer che, eletta presidente della Cdu il 7 dicembre 2018, ha annunciato le dimissioni da tale incarico il 10 febbraio 2020. (Geb)