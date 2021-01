Libia: Brega, incontro tra esponenti Gna ed esecutivo non riconosciuto della Cirenaica per risolvere crisi economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze del Governo di accordo nazionale libico (Gna)ha discusso gli affari economici con le autorità dell’esecutivo non riconosciuto della Cirenaica nella città di Brega. Lo riferisce il sito “Al Marsad” che cita una nota del Gna. Come riferisce il ministero delle Finanze del governo di Tripoli, l'incontro di ieri è giunto in risposta agli “appelli del popolo e alla richiesta di correggere e affrontare le condizioni economiche per alleviare gli shock subiti dall'economia nazionale”. Il ministero ha chiarito nella sua dichiarazione che gli shock per l'economia libica hanno colpito direttamente le condizioni di vita dei cittadini in tutto il Paese. Il ministero delle Finanze ha rivelato che questo incontro è servito per discutere degli affari economici e finanziari e della realizzazione dell'integrazione tra le politiche macroeconomiche (finanziarie - monetarie - commerciali) e le misure necessarie per migliorare il ruolo di tali politiche. Nel corso della riunione è stato accettato di determinare l'entità della spesa pubblica e di considerare il principio di una spesa efficiente. Inoltre le parti hanno concordato sulla preparazione di una versione finale del bilancio generale nei prossimi giorni che verrà presentato al futuro governo di unità nazionale. All'incontro hanno partecipato il ministro degli Esteri del Gna, Muhammad Siala, il ministro delle Finanze di Faraj Boumtari a nome del governo del Gna, Ali al Habri, il governatore della Banca entrale di al Bayda e il sottosegretario del ministero delle Finanze e della pianificazione, Mujahid Ghaith.(Lit)