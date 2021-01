Pakistan: attesa riunione trilaterale a livello di ministri Esteri con Azerbaigian e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Pakistan, Azerbaigian e Turchia si incontreranno oggi a Islamabad per la seconda riunione trilaterale in questo formato. Secondo quanto riferito su Twitter dalla portavoce del ministero degli Esteri di Baku, Leyla Abdullayeva, il capo della diplomazia Jeyhun Bayramov è già partito alla volta della capitale pakistana. A Islamabad è invece già arrivato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, che ha ricevuto l'Hilal-e-Pakistan, la più importante onorificenza del Paese asiatico che gli è stata conferita dal presidente, Arif Alvi, nel corso di una cerimonia trasmessa dall’emittente televisiva statale. In attesa dell’incontro trilaterale cui parteciperà anche il capo della diplomazia pakistano, Shah Mehmood Qureshi, Bayramov e Cavusoglu hanno in programma anche un colloquio con il premier pakistano, Imran Khan. (Inn)