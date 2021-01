Georgia: ex leader Sogno georgiano Ivanishvili, non sosterrò incondizionatamente il partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex leader del partito Sogno georgiano, Bidzina Ivanishvili, non sarà un sostenitore incondizionato della forza politica da lui fondata. È quanto dichiarato dallo stesso Ivanishvili a due giorni dall’annuncio del suo ritiro ufficiale dalla politica. "Sto ponendo fine alle mie attività pubbliche, probabilmente sarà l'ultima intervista che rilascio ai media georgiani, mentre potrei rilasciarne altre ad alcune testate straniere, e dopo tornerò alla mia vita. Non sarò nemmeno un sostenitore incondizionato del Sogno georgiano. La mia massima attività civica sarà partecipare alle elezioni e fare la mia scelta. Niente interviste, niente annunci pubblici, niente colloqui con nessuno dei membri del partito,che amo molto e per i quali ho grande rispetto, nessun commento", - ha detto Ivanishvili. "Non ho intenzione di dare consulenze alla squadra, i membri del partito lo sanno molto bene, la maggior parte di loro lo sa. Abbiamo avuto diverse riunioni e ho passato mesi a parlare con i membri del consiglio della mia uscita di scena”, ha spiegato l’imprenditore georgiano. “Ho lasciato persone molto valide, amici e giovani che rispetto molto. Certo, ci potranno essere relazioni umane ma non incentrate su argomenti politici", ha detto Ivanishvili. (Rum)