Corea del Nord: Kim promette ulteriore rafforzamento dell'arsenale nucleare

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha promesso di rafforzare ulteriormente il deterrente nucleare del Paese, durante il suo intervento in chiusura dell'ottavo Congresso del Partito del lavoro nordcoreano. Lo ha riferito oggi l'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana, "Korean Central News Agency" (Kcna"). I media di Stato nordcoreani hanno anche riferito che l'Assemblea popolare suprema, massimo organo legislativo del Paese, si riunirà in sessione straordinaria domenica, 17 gennaio, per recepire la legislazione relativa al nuovo piano strategico di sviluppo economico quinquennale. L'attenzione è anche rivolta al possibile cambio di titolo ufficiale di Kim, che da presidente della commissione per gli Affari di Stato potrebbe mutuare dal padre, l'ex leader Kim Jong-il, la carica di presidente. La sorella del leader nordcoreano, Kim Yo-jong, ha criticato frattanto la Corea del Sud per le indiscrezioni in merito alla parata militare che potrebbe essersi svolta a Pyongyang lo scorso fine settimana, smentendo di fatto la notizia. (segue) (Git)