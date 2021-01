Corea del Nord: Kim promette ulteriore rafforzamento dell'arsenale nucleare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud preme sulla squadra del presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, affinché la prossima amministrazione presidenziale Usa riconosca la validità dell'accordo sottoscritto al termine del summit di Singapore del 2018 tra il presidente uscente, Donald Trump, e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Lo scrive il quotidiano sudcoreano "JoongAng Ilbo", secondo cui Seul spera di poter preparare il terreno per un riavvio del dialogo sulla denuclearizzazione tra Washington e Pyongyang, nonostante l'uscita di Trump dalla Casa Bianca. Secondo il quotidiano, che cita fonti governative sudcoreane anonime, "un messaggio è stato inviato all'imminente amministrazione Biden, col suggerimento di riprendere i colloqui con la Corea del Nord tornando allo spirito di Singapore". La dichiarazione congiunta firmata da Trump e Kim a Singapore, nel giugno 2018, impegnava la Corea del Nord a lavorare per la denuclearizzazione completa della Penisola Coreana, in cambio della successiva normalizzazione delle relazioni con gli Stati Uniti. I progressi sul fronte negoziale si sono interrotti però dopo il successivo summit di Hanoi, nel febbraio 2019. Diversi esperti sudcoreani ritengono che l'avvento di una nuova amministrazione presidenziale possa fornire una finestra di opportunità per tornare allo spirito della dichiarazione di Singapore; Seul auspica che Biden possa far tesoro delle lezioni degli ultimi anni, per definire una nuova e realistica "road map diplomatica" in grado di rilanciare il dialogo. (segue) (Git)