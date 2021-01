Indonesia: coronavirus, al via campagna nazionale di vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, ha dato ufficialmente il via alla campagna nazionale di vaccinazioni contro il coronavirus, ricevendo di fronte alle telecamere la prima dose del vaccino sviluppato dalla compagnia farmaceutica cinese Sinovac. Lo riferisce la stampa di quel paese. Sino ad oggi l'Indonesia ha faticato a contenere la pandemia di coronavirus, e il governo in carica spera nel successo della campagna di vaccinazioni di massa per rilanciare l'economia nazionale. I dati provvisori raccolti durante i test clinici su volontari in Indonesia attribuisce al vaccino di Sinovac un'efficacia del 65,3 per cento, ha annunciato l'agenzia del farmaco indonesiana Bpom. In Brasile, i partner locali di Sinovac hanno attribuito al medesimo farmaco una "efficacia generale" del 50,38 per cento. L'Indonesia ha ricevuto sinora 3 milioni di dosi di vaccino pronte all'uso da Sinovac, e ne ha già distribuite 1,2 milioni sul territorio nazionale. Ieri è giunta nel paese una ulteriore fornitura sufficiente per 15 milioni di dosi. Sinora il Paese ha negoziato la fornitura di 229 milioni di dosi di vaccino da parte di Sinovac, Novavax e tramite il programma globale Covax, e sta negoziando la fornitura di altre 5 milioni di dosi da AstraZeneca e Pfizer. (segue) (Fim)