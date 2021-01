Indonesia: coronavirus, al via campagna nazionale di vaccinazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute ha annunciato che il paese intende arrivare a vaccinare 1,4 milioni di lavoratori del comparto sanitario entro la fine di febbraio. Nella sola giornata di ieri le autorità indonesiane hanno diagnosticato 10.047 nuovi casi di coronavirus, che portano il totale a 846.765; i nuovi decessi sono stati 302, un nuovo record giornaliero negativo per il Paese, che porta il bilancio dall'inizio della pandemia a 24.645. Lunedì, 11 gennaio, il governo ha prorogato per due settimane il divieto di ingresso per i cittadini stranieri, così come le restrizioni in vigore nell'area di Giacarta. (segue) (Fim)