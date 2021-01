Usa: Youtube annuncia nuova sospensione dell'account di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- YouTube ha annunciato nella serata di ieri, 12 gennaio, una nuova sospensione dell'account del presidente Usa Donald Trump, una settimana dopo l'assalto di suoi sostenitori al Campidoglio, che ha innescato una nuova procedura di impeachment a carico dell'inquilino uscente della Casa Bianca. Il social media ha citato "violazioni delle linee guida" della piattaforma: "Dopo una revisione, e alla luce delle preoccupazioni legate a potenziali nuove violenze, abbiamo rimosso il contenuto caricato nel canale di Donald J. Trump per aver violato le nostre linee guida. Il canale ha ricevuto ora il suo primo strike (tre strike comportano la cancellazione del canale) ed è stato temporaneamente sospeso per un periodo *minimo* di sette giorni", recita una nota pubblicata dal social media sul proprio account Twitter. YouTube ha inoltre annunciato la disattivazione a tempo indeterminato dell'area commenti nel canale di Trump, "come già fatto per altri canali per i quali sussistano preoccupazioni legate alla sicurezza". (Nys)