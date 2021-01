Usa: Pence rifiuta di invocare il 25mo emendamento contro Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha rifiutato di invocare il 25mo emendamento per deporre il presidente uscente Donald Trump, rigettando una mozione in tal senso presentata dal Partito democratico Usa, dopo l'assalto di manifestanti pro-Trump alla sede del Congresso, la scorsa settimana. La mozione aveva superato un voto procedurale alla Camera dei rappresentanti, controllata dai Democratici. "Non credo che questa linea di condotta sia nel migliore interesse del nostro Paese, né in linea coi dettami della Costituzione", ha dichiarato Pence in una nota diffusa dal suo ufficio. La presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, ha già avviato la procedura per un secondo impeachment di Trump, che tra una settimana lascerà comunque la Casa Bianca alla scadenza del suo mandato. (Nys)