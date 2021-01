Corea del Sud: l'occupazione subisce il calo maggiore da due decenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha perso ben 628.000 posti di lavoro a dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, la perdita più massiccia di posti di lavoro registrata nel paese dal 1999. Il tasso di disoccupazione destagionalizzato si è attestato al 4,6 per cento nel mese di dicembre, ai massimi da gennaio 2010. Il tasso di disoccupazione è stato superiore al 4 per cento per l'intero 2020, il dato peggiore dal 2001, secondo i dati forniti dall'ente statistico nazionale di quel Paese. Il numero degli occupati si è attestato a dicembre a 26,5 milioni di persone, un dato che risente delle ricadute della pandemia di coronavirus e delle misure di distanziamento sociale adottate dal paese per contenerla. (segue) (Git)