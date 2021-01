Corea del Sud: l'occupazione subisce il calo maggiore da due decenni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud sono aumentate dell'1,2 per cento su base annua nei primi 20 giorni di dicembre, trainate dalle maggiori vendite di microchip. Lo riferisce la stampa sudcoreana, che rilancia i dati pubblicati dal Servizio delle dogane di quel paese. Nei primi 20 giorni di dicembre le esportazioni della Corea del Sud sono ammontate da 30,8 miliardi di dollari, 400 milioni di dollari in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Le importazioni sono calate dell'8 per cento a 27,7 miliardi di dollari nel medesimo periodo, contribuendo a generare un attivo commerciale di 3 miliardi di dollari. Tra gennaio e il 20 dicembre scorsi, le esportazioni della Corea del Sud sono calate complessivamente del 6,6 per cento su base annua, a 492 miliardi di dollari; le importazioni sono calate dell'8 per cento, a 450 miliardi di dollari. (segue) (Git)