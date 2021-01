Usa: Pelosi nomina legali per procedura di impeachment

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nany Pelosi, ha nominato ieri nove "manager" per l'impeachment: legali chiamati a presentare la posizione della Camera al Senato nel corso della procedura di messa in stato d'accusa del presidente Donald Trump. "Oggi ho il solenne privilegio di nominare i manager per la procedura d'impeachment di Donald Trump", recita una nota diffusa dalla presidente della Camera. "E' loro dovere costituzionale e patriottico presentare il caso per l'impeachment e la rimozione dall'incarico del presidente. Lo faranno guidati dal loro grande amore per il paese, dalla determinazione a proteggere la nostra democrazia e dal nostro dovere in difesa della costituzione", recita la nota della presidente della Camera. L'avvio della procedura di impeachment a carico di Trump, che lascerà la casa bianca tra appena una settimana, alla scadenza del suo mandato, segue il rifiuto del vicepresidente, Mike Pence, di attivare il 25mo emendamento, e rimuovere forzosamente il presidente dal suo incarico a seguito dell'assalto di manifestanti pro-Trump al Campidoglio, la scorsa settimana. (Nys)