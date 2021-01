Germania: le Poste registrano un utile operativo di 4,84 miliardi di euro nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, le Poste tedesche hanno registrato un utile operativo ante oneri finanziari (Ebit) di 4,84 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il risultato supera le previsioni dell'azienda, che davano l'Ebit dello scorso anno compreso tra i 4,1 e i 4,4 miliardi di euro. Prima della crisi del coronavirus, le Poste tedesche si erano impegnate a raggiungere un utile operativo ante oneri finanziari di 5 miliardi di euro. Tuttavia, è stata proprio la crisi a fare da volano per le Poste tedesche. La chiusura dei negozi a causa del blocco generale, in vigore in Germania dal 16 dicembre al 31 gennaio, ha infatti innescato un rapido sviluppo del commercio elettronico prima di Natale. Nel quarto trimestre dello scorso anno, il volume dei pacchi movimentati dall'azienda è, quindi, aumentato del 23 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Per il 2022, le Poste tedesche si aspettano un Ebit di circa 5,4 miliardi di euro, che dovrebbe crescere nel 2023. Le previsioni dettagliate per gli anni di esercizio dal 2021 al 2023 verranno pubblicati dall'azienda il 9 marzo prossimo, con i risultati completi del 2020 il 9 marzo prossimo. (Geb)