Giappone: record di violenze domestiche nel 2020

- Il Giappone ha registrato un numero record di casi di violenza domestica nell'anno fiscale 2020: oltre 130mila, un dato che risente dello stress e delle preoccupazioni legate alla pandemia di coronavirus, oltre alla convivenza forzata e prolungata all'interno delle mura domestiche per effetto delle misure di distanziamento sociale. E' quanto emerge da un sondaggio governativo pubblicato nella giornata di ieri, 12 gennaio. Tra aprile e novembre 2020 i casi di violenza domestica sono stati 132.355, 13mila in più rispetto all'intero anno fiscale 2019. La ministra per la Parità di genere, Seiko Hashimoto, ha dichiarato che il governo deve "mantenere la situazione sotto stretto controllo e rafforzare le misure dopo la dichiarazione del secondo stato di emergenza", proclamato a Tokyo e nelle prefetture limitrofe la scorsa settimana. (Git)