Giappone: coronavirus, governo estende stato di emergenza al Kansai (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta, mercoledì 6 gennaio, il numero dei casi giornalieri registrati in Giappone ha superato la soglia di 7mila, oltre 2.400 dei quali nella sola Tokyo. Suga ha però escluso, almeno per il momento, l'estensione dello stato di emergenza anche alle prefetture di Osaka e Aichi, due aree fortemente urbanizzate del paese. Il premier ha promesso di migliorare la situazione epidemiologica del paese nell'arco di un mese. Ai cittadini residenti a Tokyo e nelle prefetture limitrofe di Kanagawa, Chiba e Saitama verrà chiesto da domani di evitare le uscite non necessarie dalle loro abitazioni, in particolare dopo le ore 20.00. Le aziende saranno incoraggiate a ricorrere al lavoro a distanza e a scaglionare i turni dei dipendenti, con l'obiettivo di ridurre la presenza fisica negli uffici sino al 70 per cento. Gli eventi pubblici avranno un tetto di partecipazione massima di 5mila persone, o non oltre il 50 per cento della capacità delle strutture. (segue) (Git)