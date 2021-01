Speciale difesa: Moldova invia 40 militari in Kosovo per partecipare a missione Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova sta inviando un nuovo contingente di peacekeeper in Kosovo per partecipare all’operazione Kfor della Nato. È quanto riferito dall’ufficio stampa del ministero della Difesa di Chisinau. Alla cerimonia di partenza per il Kosovo hanno partecipato la presidente moldava Maia Sandu, il vice capo della missione diplomatica statunitense in Moldovam Martin McDowell, il vice ambasciatore italiano Diego Randazzo e il ministro della Difesa, Victor Gaichuk. “Si tratta di 40 militari professionisti, di cui sette genieri e un plotone di 33 soldati, che si occuperanno di questioni di sicurezza, protezione delle strutture militari e pattugliamento", si legge nel messaggio sul sito web del ministero della Difesa moldavo. (Rob)