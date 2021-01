Brasile: vaccino cinese SinoVac mostra efficacia globale del 50,38 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino anti-Covid, CoronaVac, prodotto dall'industria farmaceutica cinese SinoVac in collaborazione con l'istituto di ricerca scientifico brasiliano Butantan, ha mostrato un'efficacia globale del 50,38 per cento nei test effettuati in Brasile. Lo riferisce lo stesso istituto Butantan. L'efficacia globale indica la capacità del vaccino di proteggere tutti i soggetti che contraggono il virus, nel caso in cui manifestino sintomi lievi, moderati o gravi. Il numero minimo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dall'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa) perché un vaccino sia considerato fruibile è del 50 per cento. "Questo vaccino è sicuro, ha efficacia e tutti i requisiti che ne giustificano l'uso in emergenza", ha sostenuto il direttore dell'Istituto Butantan, Dimas Covas, durante la conferenza stampa. (segue) (Brb)