Brasile: vaccino cinese SinoVac mostra efficacia globale del 50,38 per cento (3)

- La scorsa settimana l'istituto aveva annunciato che, durante i test effettuati, il vaccino aveva raggiunto un'efficacia del 78 per cento nella prevenzione dei casi sintomatici lievi, ma che necessitano di cure mediche, e del 100 per cento nei casi gravissimi o letali. Secondo l'istituto, quindi, il vaccino protegge dalle complicanze più gravi della malattia ed è in grado di evitare la morte del paziente. "Avevamo previsto che il vaccino dovesse essere meno efficace nei casi più lievi e più efficace nei casi moderati e gravi e siamo stati in grado di dimostrare questo effetto biologico atteso. Questo è un vaccino efficace. Abbiamo un vaccino che riesce a controllare la pandemia attraverso la diminuzione dell'intensità della malattia", ha affermato Covas. (segue) (Brb)