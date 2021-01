© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri di stasera, "il prossimo passo sarà migliorare il Piano nazionale di rilancio e resilienza insieme al Parlamento e con Regioni, Enti locali e parti sociali. Per un’Italia più semplice, sostenibile e sicura". Lo scrive su Twitter il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, a pochi minuti dall'approvazione del Recovery plan in Cdm. (Rin)