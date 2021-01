© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio dei ministri vara il Recovery plan, il più grande piano di investimenti mai visto in Italia". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, secondo cui "con le risorse europee ora il nostro Paese può cambiare davvero. È stato un gran lavoro, più importante d’ogni polemica. Ora via al confronto in Parlamento e nella società". (Rin)