Brasile: Banca sviluppo sceglie consorzio per programma accelerazione delle startup

- L'istituto di credito statale del Brasile, Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes) ha selezionato il consorzio Awl come soggetto che eseguirà il Programma di accelerazione delle startup di impatto (Garagem), giunto alla sua seconda edizione. Il bando nazionale per gli imprenditori interessati è previsto per il secondo trimestre del 2021 e dovrebbe selezionare 45 imprese per il primo ciclo del programma, che offre consulenza tecnica, legale e di marketing gratuita per le iniziative imprenditoriali. Il consorzio scelto è formato da Artemísia, Wayra Brasil e Liga Ventures, ed è stato dichiarato vincitore tra 10 proposte presentate. La selezione è iniziata il 23 ottobre e ha avuto due fasi di valutazione, definite in un avviso pubblico presentato a settembre. Il consorzio parteciperà alle selezioni di imprenditori di tutto il Brasile ai quali verrà offerta, oltre alla consulenza, anche la promozione e l'avvicinamento degli imprenditori agli investitori e ai potenziali clienti.(Brb)