Brasile: covid, autorità sanitaria pubblica linee guida per vaccinazione nelle farmacie (2)

- Anvisa raccomanda l'uso del test dell'antigene virale, ad esempio, del tipo Rt-Pcr (tamponi) e TR-Ag, per diagnosticare l'infezione acuta, dal momento che l'uso di test rapidi per diagnosticare un'infezione acuta non è affidabile. Il documento sottolinea che i risultati del test rapido non dovrebbero essere utilizzati isolatamente per determinare, ad esempio, se qualcuno possa o meno tornare al lavoro. Anvisa raccomanda le farmacie che effettuano l'esame raccogliendo un campione dal tratto respiratorio superiore (come nel caso del tampone) a seguire le raccomandazioni di bio-sicurezza in relazione alle infrastrutture. Si raccomanda per esempio che le farmacie abbiano una separazione fisica nei corridoi di accesso, doppie porte di accesso con chiusura automatica, aria di scarico senza ricircolo e flusso d'aria negativo. Quanto alle vaccinazioni, la nota sottolinea che le istituzioni devono garantire requisiti minimi per garantire la sicurezza e la qualità nella conservazione, applicazione e monitoraggio dei vaccini in campagna, nonché la sicurezza del vaccinato e quella degli operatori sanitari coinvolti. "A questo proposito, temporaneamente ed eccezionalmente, le determinazioni sanitarie legate alla struttura fisica possono essere rese più flessibili per le farmacie private durante questo periodo di pandemia". (Brb)