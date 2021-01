Germania: caso Wirecard, consigliere economico di Merkel difende operato governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere economico della cancelliera Angela Merkel, Lars-Hendrik Roeller, ha difeso l'operato del governo federale nel caso Wirecard. Azienda tedesca che forniva servizi di pagamento, Wirecard è fallita il 25 giungo 2020. A determinare il crack è stato lo scandalo dei bilanci gonfiati per 1,9 miliardi di euro. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, riassumendo le dichiarazioni rese da Roeller durante l'audizione che ha tenuto ieri, 12 gennaio, alla commissione d'inchiesta del Bundestag sul caso Wirecard. In particolare, Roeller ha difeso la promozione degli interessi dell'azienda in Cina da parte di Merkel, durante una visita nel Paese che la cancelliera effettuò a settembre del 2019. Wirecad era, infatti, interessata ad acquisire il fornitore di servizi di pagamento cinese Allscore Financial. L'operazione necessitava dell'approvazione da parte della Banca del popolo cinese. Pertanto, Merkel sollevò la questione durante i colloqui con le autorità di Pechino. Al riguardo, Roeller ha sottolineato che l'acquisizione di Allscore Financial da parte di Wirecard era “al 100 per cento nell'interesse della Germania” e “rispecchiava la politica del governo” tedesco. Soprattutto, la Cancelleria federale non disponeva di informazioni su gravi irregolarità commesse da Wirecard. (segue) (Geb)