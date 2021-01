Germania: caso Wirecard, consigliere economico di Merkel difende operato governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 29 ottobre 2020, sullo scandalo Wirecard indaga una commissione parlamentare d'inchiesta del Bundestag. L'organo è stato approvato a netta maggioranza dall'opposizione il primo ottobre, con l'astensione della maggioranza. La commissione parlamentare d'inchiesta intende fare luce sulle presunte omissioni del governo tedesco e del Bafin nel caso Wirecard. Inoltre, oggetto dell'indagine sono i contatti tra l'esecutivo federale e l'azienda. In particolare, il ministero delle Finanze, guidato da Olaf Scholz, e il Bafin, presieduto da Felix Hufeld, sono accusati di negligenza nella supervisione di Wirecard. A sua volta, la Cancelleria federale è stata criticata per i contatti con i dirigenti della società. Su Wirecard sta indagando la procura di Monaco di Baviera, che ha aperto un'inchiesta per falso in bilancio, frode, manipolazione del mercato e riciclaggio di denaro. Le irregolarità sarebbero iniziate nel 2015, venendo a conoscenza del Bafin e del ministero delle Finanze dal 2019. Secondo gli inquirenti, i danni per le banche e gli investitori ammonterebbero a 3,2 miliardi di euro. (Geb)