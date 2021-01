© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Società finanziaria con sede negli Stati Uniti, Kkr sarebbe intenzionata a vendere il 4,7 per cento della quota del 6,6 per cento che detiene nel gruppo televisivo tedesco ProSieben Sat1. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, con questa operazione, Kkr punta a collocare undici milioni di azioni di ProSiebenSat.1. (Geb)