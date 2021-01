Brasile: covid, velocità trasmissione raggiunge quota 1,21

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di trasmissione del coronavirus (noto anche come R0) ha raggiunto in Brasile un valore pari a 1,21. Lo riferisce l'Imperial College di Londra, nel Regno Unito, in un rapporto diffuso nel pomeriggio di oggi, 12 gennaio. L'indice segnala che ogni gruppo di 100 pazienti contaminato dal virus infetta altre 121 persone. Il numero, chiamato anche ritmo di contagio (Rt), riflette il potenziale di diffusione di un virus. Continua a salire anche la media di nuovi contagi e decessi giornalieri a causa del Covid-19. Secondo quanto riferisce il consorzio che riunisce le maggiori testate del paese, la media dei decessi in Brasile negli ultimi 7 giorni è stata di 1.004 vittime al giorno. Una variazione superiore del 59 per cento rispetto alla media delle precedenti due settimane, indicando una tendenza al rialzo dei decessi. Quanto ai nuovi contagi la media negli ultimi 7 giorni è stata di 54.182 nuove diagnosi al giorno, una variazione del 42 per cento superiore rispetto ai casi registrati nelle due precedenti settimane. Si tratta del dato più alto dall'inizio della pandemia. (segue) (Brb)