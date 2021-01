Covid: scende il rapporto tamponi-positivi, Italia prima in Europa per vaccini somministrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 14.242 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in lieve aumento rispetto a ieri, per un totale di 2.303.263 dall’inizio dell’epidemia. Sale invece a 616 il numero di decessi rispetto ai 448 di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Sono 141.641 i tamponi processati, in notevole aumento rispetto ai 91.656 di ieri, con il rapporto test-positivi che scende al 10 per cento. Il numero degli attualmente positivi è di 570.040 unità, in calo di 5.939 rispetto a ieri. In aumento nelle ultime 24 ore a 2.636 le persone ricoverate in terapia intensiva, 6 in meno rispetto al giorno precedente. Pari a 23.712 le persone ricoverate con sintomi. A livello territoriale le Regioni con il maggior numero di contagi sono l'Emilia Romagna (1.563), il Veneto (2.134), il Lazio (1.381), la Sicilia (1.913) e la Lombardia (1.488).L’Italia si conferma al primo posto in Europa per vaccini somministrati in rapporto alla popolazione. Secondo un grafico diffuso dalla presidenza del Consiglio e dal ministero della Salute, ed elaborato da "Our world in data", nel nostro Paese ad oggi sono state vaccinate 1,2 persone ogni 100 abitanti. La Germania, secondo Paese in Europa, si ferma a 0,82, anche se il dato non è aggiornato ad oggi ma all’11 gennaio. Più distanti la Spagna (1,04 persone vaccinate ogni 100 mila) e la Francia (0,29 persone). (Rin)