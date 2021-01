Recovery. Ministre di Italia viva si astengono dal voto: "Troppo ritardo su scostamento di bilancio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Famiglia, Elena Bonetti, ed il ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, entrambe esponenti di Italia viva, avrebbero annunciato nel corso della riunione del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, che si asterranno al momento del voto sul Recovery plan. Pochi minuti prima, nel corso di una trasmissione televisiva, era stato il leader del partito, Matteo Renzi, ad annunciare che qualora nella bozza del piano non ci fosse stata neanche una parte del Mes, le ministre avrebbero preso questa decisione.A quanto si apprende da fonti di Italia Viva, nel Consiglio dei Ministri le due ministre avrebbero chiesto conto del fatto che nei primissimi giorni dell’anno non si sia provveduto ad approvare uno scostamento di bilancio che avrebbe permesso di mettere oggi in sicurezza i ristori per le aziende colpite dalle chiusure natalizie decise il 23 dicembre. “Tale colpevole ritardo”, avrebbero lamentato le due ministre, “sarebbe avvenuto nonostante le ampie rassicurazioni ricevute dai colleghi competenti nel corso del consiglio dei Ministri del 23 dicembre scorso e nonostante la disponibilità a una rapida approvazione, mai venuta meno e anzi ribadita più volte. D’altra parte nel corso dello stesso Consiglio era stata proprio la Ministra Bellanova a porre con forza la necessità di provvedimenti sui ristori contestuali alle misure adottate". Nel corso della riunione le Ministre hanno ulteriormente sottolineato la disponibilità di Italia Viva a garantire l’approvazione dello scostamento e dei provvedimenti che si renderanno necessari a sostenere le categorie colpite dalle limitazioni e dalle chiusure. (Rin)