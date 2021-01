Argentina-Cile: presidente Fernandez rinvia viaggio a Santiago (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile ha annunciato un indurimento delle diverse fasi del programma di prevenzione nazionale contro la diffusione del nuovo coronavirus, denominato "Passo dopo Passo". L'iniziativa, ha affermato il ministro della Salute Enrique Paris, viene presa a fronte da un aumento dei contagi del 37 per cento solo nell'ultima settimana e dalla situazione critica che le strutture sanitarie affrontano in diverse zone del Paese. In base alle nuove direttive, a partire da giovedì 11 gennaio e per un massimo di quattro settimane, oltre il 20 per cento della popolazione del paese passa alla "fase 1" della quarantena, con circolazione riservata esclusivamente ai lavoratori di attività essenziali, chiusura delle attività non essenziali e attività individuali all'aria aperta limitate all'orario tra le 7 e le 08:30 antimeridiane. La "fase due" della quarantena, che riguarderà il 34,3 per cento della popolazione, prevede invece restrizioni alla circolazione nel fine settimana, il divieto di riunioni sociali di più di 5 persone. Nei distretti classificati in fase 1 e 2 vige inoltre il divieto di spostamento interregionale. (segue) (Abu)