Argentina-Cile: presidente Fernandez rinvia viaggio a Santiago (4)

- Secondo dati ufficiali nelle ultime 24 ore si sono registrati in tutto il paese 3.969 nuovi casi e 66 morti dovute a Covid-19. Delle 2109 unità di terapia intensiva funzionanti a livello nazionale sono solo 187 quelle disponibili secondo l'ultimo rapporto ufficiale del ministero della Salute. Dall'inizio della pandemia sono 649.135 i casi totali confermati mentre sono 17.182 le morti imputate all'infezione da Covid-19. Lo scorso 29 dicembre il ministero della Salute del Cile aveva confermato anche il primo caso registrato nel paese della nuova variante inglese del coronavirus. Lo ha annunciato la sottosegretaria alla Sanità, Paula Daza, nel corso di una conferenza stampa. Si tratta, ha riferito Daza, di una donna arrivata nella capitale Santiago il 21 dicembre con un volo della compagnia spagnola Iberia procedente da Madrid e che il giorno successivo ha preso un volo interno da Santiago a Temuco, nella Regione dei Laghi. La passeggera aveva dichiarato di essere stata in precedenza in Inghilterra, dove si presume abbia contratto il virus. (Abu)