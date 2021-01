© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' prevista per domani sera una nuova riunione del Consiglio dei ministri, convocata questa volta per stabilire le nuove misure anti Covid. Un'altra riunione dovrebbe essere convocata per giovedì con all'ordine del giorno, secondo quanto si apprende da fonti di governo, il nuovo scostamento di bilancio. (Rin)