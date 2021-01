Brasile: covid, autorità sanitaria pubblica linee guida per vaccinazione nelle farmacie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha pubblicato una nota tecnica in cui definisce le linee guida per la somministrazione di test per rilevare l'infezione da nuovo coronavirus nelle farmacie del Paese, nonché le misure preventive che devono essere adottate quando si assistono pazienti con casi sospetti. La pubblicazione fornisce, inoltre, le raccomandazioni necessarie per la vaccinazione nelle farmacie, qualora il ministero della Salute decida di inserire queste strutture nelle strategie della campagna di vaccinazione. "Come parte del sistema sanitario, le farmacie svolgono un ruolo importante nella distribuzione e fornitura di medicinali, nella somministrazione di medicinali, compresi i vaccini e nei servizi sanitari al pubblico. Durante la pandemia, il personale della farmacia può ridurre al minimo il rischio di esposizione al virus che causa il Covid-19 e ridurre il rischio per i clienti utilizzando i principi della prevenzione e del controllo delle infezioni e del distacco sociale", si legge nella nota. (segue) (Brb)