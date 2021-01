Usa: “Nyt”, leader repubblicano McConnel valuta positivamente impeachment Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza repubblicana al Senato Usa, Mitch McConnell, ha confidato ai colleghi di ritenere che il presidente Donald Trump abbia commesso reati “degni di impeachment”, ossia abbastanza gravi da giustificare la messa in stato d’accusa dell’inquilino della Casa Bianca. Lo riferisce il “New York Times", precisando che McConnell si è detto “lieto” che i democratici si stiano muovendo per mettere Trump sotto accusa per i fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio un gruppo di sostenitori del presidente ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale del 3 novembre 2020. Secondo fonti citate dal “Nyt”, il leader repubblicano valuta positivamente la possibilità di impeachment ai danni di Trump perché renderebbe più facile espellere quest’ultimo dal partito. (segue) (Nys)