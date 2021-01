Covid: Italia prima in Europa per vaccinati in rapporto alla popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia si conferma al primo posto in Europa per vaccini somministrati in rapporto alla popolazione. Secondo un grafico diffuso dalla presidenza del Consiglio e dal ministero della Salute, ed elaborato da "Our world in data", nel nostro Paese ad oggi sono state vaccinate 1,2 persone ogni 100 mila abitanti. La Germania, secondo Paese in Europa, si ferma a 0,82, anche se il dato non è aggiornato ad oggi ma all’11 gennaio. Più distanti la Spagna (1,04 persone vaccinate ogni 100 mila) e la Francia (0,29 persone). (Rin)