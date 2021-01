Usa: Pompeo cancella viaggio a Bruxelles per rifiuto vertici europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha cancellato all'ultimo minuto un viaggio diplomatico in Europa. Lo riportano i media internazionali, ricordando che Pompeo sarebbe dovuto partire oggi ma il ministro degli Esteri lussemburghese e diversi alti funzionari dell'Unione europea hanno rifiutato di incontrarlo. Nelle scorse ore la portavoce del dipartimento di Stato, Morgan Ortagus, ha annunciato l’annullamento di tutti i viaggi diplomatici in programma questa settimana, compresa la missione del segretario di Stato in Europa, precisando che la decisione coincide con le necessità dettate dalla transizione fra l’amministrazione del presidente Donald Trump a quella del successore Joe Biden. "Ci aspettiamo a breve un piano dall'amministrazione entrante che identifichi i funzionari che rimarranno in posizioni di responsabilità fino al completamento del processo di conferma del Senato per i funzionari in arrivo", ha detto Ortagus. "Di conseguenza, annulleremo tutti i viaggi in programma questa settimana, compreso quello del segretario in Europa", ha aggiunto.(Nys)