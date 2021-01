Governo: Meloni ad alleati, sostenete mozione sfiducia e chiudiamo questo circo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, "anche oggi la crisi di governo è rimandata a domani. Dimissioni sì, dimissioni no, Conte sì, Conte no, responsabili sì, responsabili no, ministero alla Boschi sì, ministero alla Boschi no". In un messaggio su Facebook, Meloni ha sottolineato che "solo su una cosa questi pagliacci sono tutti d'accordo. A pagare il loro immobilismo, le loro poltrone mancate, le loro perdite di tempo devono essere i ristoratori, i baristi, i titolari di palestra, il comparto del turismo, le partite iva, i poveri abbandonati, i ragazzi che non vanno a scuola. Quelli, insomma, che non possono difendersi. Che schifo". Nel messaggio, il presidente Meloni ha lanciato "un appello agli alleati di centrodestra: sostenete anche voi la mozione di sfiducia al governo proposta da Fratelli d'Italia, portiamola come iniziativa comune, e chiudiamo definitivamente questo circo". (Rin)